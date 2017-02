Chime Sharp Zelda: Breath of the Wild 1-2 Switch Wii U Virtual Console - Week 148 Nieuws: Irrational verder als Ghost Story Games

Door Rene Groen op 24-02-2017 om 16:32 Bron: Xbox Achievements In 2014 werd bekend dat Irrational Games werd ontbonden, kort na de afronding van BioShock Infinite. Het nieuws bleek echter niet helemaal waar te zijn, het idee was vooral om de studio in te krimpen zodat ze met een kleiner team een meer directe relatie met de gamer kregen.



quote: “Our mission is simple: to create immersive, story-driven games for people who love games that ask something of them. While we believe our new games will have strong appeal to fans of BioShock, our new focus allows us to craft experiences where the gameplay is as challenging as the stories.”

Creative Director Ken Levine, Art Director Shawn Robertson en Executive Producer Don Roy zijn allen gebleven maar het is nog niet duidelijk waar ze precies aan werken.



Vandaag leren we eindelijk dat de studio zeker niet vergeten is, maar wel verder gaat onder de naam Ghost Story Games. Op hun nieuwe website laten ze weten:

Creative Director Ken Levine, Art Director Shawn Robertson en Executive Producer Don Roy zijn allen gebleven maar het is nog niet duidelijk waar ze precies aan werken.



