Insomniac wil Sunset Overdrive sequel

Door Rene Groen op 24-02-2017 om 16:24 Bron: Game Informer Een knotsgekke, maar daardoor niet minder leuke titel. Het is de omschrijving van Sunset Overdrive in een notendop en veel gamers hopen nog altijd op een vervolg. Gelukkig staan we hierin niet alleen.

quote: "We are passionate about that franchise, and we own it, so you may see more Sunset in the future from us. No promises, and no timeline to speak of, but it is something that represents our willingness to create unexpected experiences."

Door deze uitspraak lijkt het erop dat ze niet van Microsoft afhankelijk zullen zijn om een vervolg te ontwikkelen, waardoor de weg vrij is voor een release op andere platformen. Insomniac heeft een goede samenwerking met Sony gezien hun werk aan exclusieve titels als Ratchet & Clank en het aankomende Spider-Man, het zou dus zomaar kunnen dat een eventueel vervolg ook op de PlayStation 4 verschijnt. Twee en half jaar na de release is er nog altijd geen woord gerept over een eventuele opvolger. In eerste instantie schuift Insomniac president Ted Price de vraag door naar Microsoft, uitgever van het origineel. Dit is natuurlijk wel erg makkelijk en dus besluit hij ook te reageren namens de ontwikkelaar:Door deze uitspraak lijkt het erop dat ze niet van Microsoft afhankelijk zullen zijn om een vervolg te ontwikkelen, waardoor de weg vrij is voor een release op andere platformen. Insomniac heeft een goede samenwerking met Sony gezien hun werk aan exclusieve titels als Ratchet & Clank en het aankomende Spider-Man, het zou dus zomaar kunnen dat een eventueel vervolg ook op de PlayStation 4 verschijnt. Tweeten



