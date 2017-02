Nieuws: Dead Rising 4 op 14 maart naar Steam

Door Rene Groen op 23-02-2017 om 05:27 Nadat Dead Rising 4 eerder dit jaar al naar de Xbox One kwam is het bijna tijd voor PC gamers om het tegen de hordes zombies op te nemen, vanaf 14 maart is de game namelijk verkrijgbaar via Steam. Wanneer je een pre-order plaatst krijg je twintig procent korting en tevens het X-Fists Exo Suit Weapon. Mocht je toch nog even willen wachten dan is het spel vanaf diens release verkrijgbaar voor €59,99.



