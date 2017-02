Nieuws: Video Romance of the Three Kingdoms XIII

Door Joni Philips op 23-02-2017 om 05:27 Bron: Nintendo-Everything Ontwikkelhuis Koei Tecmo Games werkt momenteel aan Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit voor PC, PlayStation 3, PlayStation 4 en Switch. Het gaat hier om een uitgebreide versie van Romance of the Three Kingdoms XIII met onder andere een drietal nieuwe karakters. Tweeten



Andere berichten over Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit [15-02-2017] Beelden Romance of the Three Kingdoms XIII [22-01-2017] Romance of the Three Kingdoms met Switch Trailer [07-09-2016] Trailer Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit 05:27 Dead Rising 4 op 14 maart naar Steam

05:27 Features Trailer Troll and I Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.