Charts Japan: De eer van de eerste plaats

Door Joni Philips op 23-02-2017 om 05:27 Bron: Gematsu Japans onderzoeksbureau Media Create zorgt wekelijks voor een compleet overzicht van de Japanse verkoopcijfers. Het geeft ons een inzicht in de verkopen op een wekelijkse basis. Het bedrijf geeft ons nu de verkopen tussen 13 tot 19 februari 2017.

01. [PS4] For Honor – 40,062 / NEW

02. [PS4] Nioh – 25,776 / 101,253

03. [3DS] Pokemon Sun/Moon – 14,610 / 3,163,538

04. [3DS] Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional – 14,489 / 136,539

05. [PS4] Resident Evil 7 – 11,772 / 274,081

06. [PS4] Romance of the Three Kingdoms 13 with Power-Up Kit – 7,719 / NEW

07. [3DS] Super Mario Maker for 3DS – 7,704 / 969,775

08. [3DS] Poochy & Yoshi’s Woolly World – 6,916 / 86,892

09. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki – 6,814 / 669,153

10. [PS4] Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – 6,142 / 277,771

11. [PSV] Kamaitachi no Yoru: Rinne Saisei – 6,140 / NEW

12. [PS4] Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptunia – 6,070 / 48,577

13. [PS4] Digimon World: Next Order – 5,930 / NEW

14. [PSV] Diabolik Lovers: Lost Eden – 5,537 / NEW

15. [PS4] Final Fantasy XV – 4,091 / 940,396

16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 4,036 / 130,595

17. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 4,025 / 1,110,103

18. [PSV] Danganronpa V3 – 3,187 / 115,840

19. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! – 2,899 / 286,731

20. [WIU] Minecraft: Wii U Edition – 2,807 / 291,684

20. [PS4] Battlefield 1 – 2,527 / 261,179

Op platformgebied zien we bijna alles achteruitgaan. De PlayStation 3 boekt als enige vooruitgang, deze kon maar liefst 27 exemplaren meer verkopen dan de week eerder. Dat is genoeg om de WIi U en de Xbox One achter zich te houden.

PlayStation 4 – 21,204 (22,282)

New 3DS LL – 16,426 (19,126)

PlayStation Vita – 8,284 (8,479)

PlayStation 4 Pro – 5,999 (6,693)

2DS – 4,665 (5,226)

New 3DS – 1,203 (1,435)

PlayStation 3 – 500 (473)

Wii U – 491 (543)

Xbox One – 76 (112)

Ubisoft slaagde erin de eerste plats veroveren. For Honor deed het beter dan Nioh dat in zijn tweede week zakt naar de tweede plaats. Het doet daarmee beter dan Romance of the Three Kingdoms 13 with Power-Up Kit dat niet verder raakt dan de zesde plaats en de PlayStation 4-versie van Digimon World: Next Order die eindigde op de dertiende plek.Op platformgebied zien we bijna alles achteruitgaan. De PlayStation 3 boekt als enige vooruitgang, deze kon maar liefst 27 exemplaren meer verkopen dan de week eerder. Dat is genoeg om de WIi U en de Xbox One achter zich te houden. Tweeten



