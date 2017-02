Nieuws: Sniper: Ghost Warrior 3 Season Pass bij pre-order

Door Rene Groen op 02-02-2017 om 05:39 Bron: Gamed De game-industrie lijkt het begrip Season Pass volledig omarmd te worden, een manier om een bundel DLC tegen een relatief goedkopere prijs aan te bieden. Ook Sniper: Ghost Warrior 3 doet hieraan mee, maar komen wel met een leuke actie.

Two major single-player expansions:

- The Escape of Lydia

- The Sabotage

An exclusive all-terrain vehicle

Two exclusive weapons:

- The McMillan TAC-338A Sniper Rifle

- 9 Compound Bow Opvallend genoeg krijgen Xbox One gamers slechts een deel van de content., namelijk de singleplayer-uitbreiding The Escape of Lydia, de Compound Bow en een All-Terrain Vehicle.



Wanneer je een pre-order plaatst voor de PC of PlayStation 4 versie krijg je de Season Pass, met een waarde van €29,99, geheel gratis. Het gaat om de volgende content:Opvallend genoeg krijgen Xbox One gamers slechts een deel van de content., namelijk de singleplayer-uitbreiding The Escape of Lydia, de Compound Bow en een All-Terrain Vehicle.



