Nieuws: Skylar & Plux laten hun gadgets zien

Door Rene Groen op 02-02-2017 om 05:39 In maart verschijnt de 3D platformer Skylar & Plux: Adventure on Clover Island. Om het duo te helpen kunnen ze gebruik maken van diverse gadgets, waaronder een Jetpack, Time Orb en Magnetic Glove. In een nieuwe trailer worden deze hulpmiddelen aan de speler voorgesteld.



