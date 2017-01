Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Gamed Gamekalender December 2016 Packshot Sunday - Deel 197 Nieuws: Verschijnt de Nintendo Switch op 17 maart?

Door Rene Groen op 30-12-2016 om 12:05 Bron: Reddit Laura Kate Dale liet zich de laatste tijd veelvuldig op Twitter uit over de plannen van Nintendo. Eén van deze geruchten was een mogelijke releasedatum op 17 maart en het zou zomaar kunnen dat ze hier gelijk in gaat krijgen.



Onderstaand nog eens de eerdere Tweet van Laura Kate Dale die eveneens liet noteren dat de Switch gepland staat voor een release op 17 maart. Een definitief antwoord lijken we op vrijdag 13 januari te krijgen, dan zal Nintendo meer openheid geven over het systeem.



Being told March 17th is currently planned Switch launch day in PAL, will release worldwide that same week but not same date all regions. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2 november 2016

Een gebruiker op Reddit kwam namelijk tot een opvallende ontdekking die mogelijk als olie dient voor het geruchtenvuurtje. Normaliter vervallen de Nintendo Rewards op MyNintendo aan het begin van de maand om ruimte te maken voor nieuwe Rewards. Bij de meest recente toevoegingen zijn we echter een verandering, deze vervallen namelijk op donderdag 16 maart. Is dit een teken dat er een dag later ruimte gereserveerd zal worden voor Rewards in relatie tot de Nintendo Switch?Onderstaand nog eens de eerdere Tweet van Laura Kate Dale die eveneens liet noteren dat de Switch gepland staat voor een release op 17 maart. Een definitief antwoord lijken we op vrijdag 13 januari te krijgen, dan zal Nintendo meer openheid geven over het systeem. Tweeten



Andere berichten over Nintendo Switch [01-01-2017] Grant Kirkhope voor Rabbids & Mario OST? [22-12-2016] Unreal Engine 4 verraadt Switch settings [20-12-2016] Nintendo Switch specs deels vrijgegeven [13-12-2016] Nintendo Switch presentatie is een vroegertje [08-12-2016] Jimmy Fallon speelt Zelda op de Switch [18-11-2016] Werkt Ubisoft aan Rabbids/Mario RPG? [16-11-2016] Duurdere Switch uitgave komt met Splatoon? [15-11-2016] Mist Zelda een launch op Nintendo Switch? [14-11-2016] Prijs van Nintendo Switch bekend? [07-11-2016] Capcom brengt PS4/One titels naar Switch? [03-11-2016] Nintendo Switch verschijnt 17 maart? [28-10-2016] Nieuwe Nintendo Switch details lekken uit? [27-10-2016] Nintendo Switch presentatie op 13 januari [27-10-2016] Switch heeft al Android equivalent? [25-10-2016] Switch trailer bevatte geen actuele gameplay [21-10-2016] Switch leest geen Wii U / 3DS games [21-10-2016] Nieuwe Nintendo Switch details pas in 2017? [21-10-2016] 'Nintendo Switch vooral een thuissysteem' [21-10-2016] Skyrim geen zekerheid voor Nintendo Switch [21-10-2016] Nintendo legt werking Dock en Joy-Cons uit [21-10-2016] Switch blijft Amiibo's ondersteunen [20-10-2016] Nintendo Switch aangekondigd [20-10-2016] Onthulling Nintendo NX vandaag om 16:00 [11-10-2016] NX kost $299 met Mario als launchgame? [31-08-2016] Nieuwe Nintendo NX geruchten duiken op [04-08-2016] MCV: 'Mario en Pokémon snel op NX' [04-08-2016] 'NX zal Pascal SoC gebruiken' [26-07-2016] Eurogamer met nieuwe NX geruchten [28-06-2016] Nintendo werkt aan geheim idee voor NX [20-06-2016] Fysieke media voor Nintendo NX

11:52 Day of the Tentacle voor PlayStation Plus Reacties (3) Pagina: 1 Gast (24.132.235.xxx) op 30-12-2016 om 14:48 Op 13 januari krijgen we toch alles te weten over de Switch, dus ook de releasedatum.

Tot die tijd neem ik al dit soort "nieuws" niet serieus.

Rene Groen (Eindredacteur) op 30-12-2016 om 15:42 [Niv: 659 / Exp: 32966] Het zijn dan ook geruchten

Gast (213.46.74.xxx) op 31-12-2016 om 16:20 Ze moeten goede software laten zien want anders is er bij mij geen hype.

