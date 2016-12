Gamed lanceert maandelijks een Gamed Gamekalender zodat je een overzicht hebt van de spellen die de daaropvolgende maand verschijnen. Het is op deze manier gemakkelijk om te weten wanneer je naar de winkel moet hollen.

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Resident Evil 7: Biohazard

Gravity Rush 2

Fate/Extella: The Umbral Star

ABZU

De kalender wordt steeds opgesteld uit de beschikbare informatie, maar het is mogelijk dat een game op het laatste moment wordt uitgesteld. Het is dus belangrijk om de verslaggeving te blijven opvolgen zodat je op de hoogte blijft. De kalender werkt op basis van de officiële releasedatum, maar de leveringen aan de winkels vindt meestal eerder plaats. Het is dus mogelijk dat een game bijvoorbeeld op dinsdag in plaats van de vermelde vrijdag beschikbaar is. Onderstaande kalender vermeldt alleen platforms waarvoor effectief een Europese retail-release plaatsvindt.________________________________________________________________________Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King is al geruime tijd beschikbaar op PlayStation 2, maar de lange Role Playing Game maakt nu eveneens de overstap naar de Nintendo 3DS. We kunnen de game dan ook onderweg gaan spelen.________________________________________________________________________Op PC zien we meestal een beperkt aantal fysieke releases, ook in januari is dat niet anders. Naar de winkels hollen doe je deze maand enkel voor Resident Evil 7: Biohazard. Even het zonlicht opzoeken alvorens in het duister deze horrortitel te spelen.________________________________________________________________________Het lijkt wel alsof half Japan klaar staat om zijn games te lanceren in januari. Met Tales of Berseria, Gravity Rush 2, Digimon World: Next Order, Yakuza 0 en Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue kunnen we ons verwachten aan een hoop titels die alleen voor de PlayStation 4 in de winkels zullen liggen, hoewel sommige ook digitaal naar andere platforms komen.________________________________________________________________________Zoals gewoonlijk is de Vita ideaal voor fans van Japanse titels, met Fate/Extella en Atelier Shallie Plus komen er twee Japanse games naar voren die hoog op de verlanglijstjes mogen staan.________________________________________________________________________De Xbox One komt deze maand met de horrorgame Resident Evil 7: Biohazard en de indie-titel ABZU, die na een eerdere digitale uitgave nu ook in de winkels komt te liggen.________________________________________________________________________