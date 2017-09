Waarom gamehoesjes er toe doen! Over de nutteloosheid van 4K en teraflops FACTS Spring 2017 De kracht van Pokémon Nieuws: Einddatum voor Wii Shopping Channel

Door Joni Philips op 30-09-2017 om 11:50 Bron: NeoGAF Jarenlang domineerde de Wii de verkopen, maar de console is ondertussen al lang vervangen door de Wii U en de Switch. Nintendo sluit dan ook stelselmatig alle online services van de Wii. Het is nu de beurt aan het Wii Shopping Channel dat op 31 januari 2019 definitief zal worden gesloten. Het is nog even voor deze datum wordt bereikt, maar als je iets wil kopen, wacht je best niet te lang meer. Vanaf 27 maart 2018 zul je geen punten meer kunnen toevoegen. Aangezien er enkele grote WiiWare toppers zijn die nooit fysiek verschenen, en niet alle Virtual Console games zijn overgezet naar Wii U kun je best deze kans niet missen.



Het bedrijf kwam ook met een extra waarschuwing, op een gegeven moment in de toekomst zal het niet meer mogelijk worden Wii games te downloaden, zelfs als je deze gekocht hebt. Het is nog niet bekend wanneer dit gebeurt, maar het is alvast een teleurstellende ontwikkeling in een tijdperk dat digitale distributie niet meer weg te denken is. We zoeken best naar een zo goed mogelijke back-up oplossing. Tweeten



