Nieuws: God of War toont Draugr en Fire Troll

Door Joni Philips op 30-09-2017 om 11:54 Bron: VG247 Ontwikkelstudio Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio maakt momenteel een nieuwe God of War voor PlayStation 4 waarin Kratos samen met zijn zoon op avontuur trekt, waarin hij wordt tegengestaan door allerlei monsters uit de Noorse mythologie.



