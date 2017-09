Nieuws: ''SNES Mini heeft zelfde hardware als NES Mini'

Door Redneckerz op 29-09-2017 om 05:36 Bron: NeoGAF Met de NES Classic Mini boorde Nintendo een nieuw en onverwachts succes aan. Mensen stonden massaal in de rij voor een nieuwe versie van de klassieke NES, die echter wel werd aangedreven door een ARM SoC om 720p resoluties mogelijk te maken. Een teardown van diens opvolger levert enigzins verrassende resultaten op.



In het geval van dat laatste heeft Nintendo nog een kleine easter egg verborgen. Wie het flashgeheugen van de SNES Classic wilt dumpen, zal een bestand vinden genaamd ''Nineties''. Wanneer je dit opent, verschijnt de volgende tekst: Enjoy this Mini, Disconnect from the present, and Go back to the nineties..



Snes mini "mini teardown"

Snes mini "mini teardown"

Same hardware as the NES mini #snesmini #SNESClassicMini pic.twitter.com/DI6C6E9iXz — Chiimaero (@Chiimaero) 26 september 2017 Zo blijkt de nieuwe SNES Classic exact dezelfde hardware te bevatten, tot aan de layout aan toe. Dit betekent dus, naast dat de SNES Classic zeer geschikt is voor homebrew, dat we wederom met vier Cortex A7 processor kernen te maken hebben, alsmede een Mali 400 MP2 grafische processor, 256 MB werkgeheugen en 512 MB opslaggeheugen.



