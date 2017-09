Nieuws: The Good Life: katten versus honden

Door Joni Philips op 29-09-2017 om 05:36 Bron: Siliconera Ontwikkelstudio White Owls van Deadly Premonition maker Hidetaka “Swery” Suehiro werkt momenteel aan debuutgame The Good Life voor PC en PlayStation 4. De game draait om het Britse dorpje Rainy Woods waar diens inwoners 's nachts veranderen in katten. De fotografe Naomi zit vast in het stadje en ook zij kan als kat het nachtleven in, hetgeen weer geheel nieuwe locaties opent. Als je liever niet als kat speelt, maar juist een hondenfanaat bent, dan leek The Good Life oorspronkelijk geen goede aankoop. White Owls heeft nu echter onthuld dat The Good Life in twee versies komt. In eentje speel je als kat, maar in de andere verandert iedereen in honden in plaats van katten. Naomi zal in beide versies andere krachten hebben, als hond kan ze graven en ruiken terwijl ze als kat kan klimmen en kleine ruimtes kan verkennen.



Titel: The Good Life Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: White Owls Uitgever: White Owls Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum