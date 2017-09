Hidden Dragon Legend NBA Live 18 NBA 2K18 Pokkén Tournament DX Nieuws: Avalanche kijkt naar current én next-gen

Door Rene Groen op 26-09-2017 om 17:11 Bron: Avalanche Studios Website Ontwikkelaar Avalanche Studios kreeg veel kritiek met de uitgave van Just Cause 3 op de consoles. Het spel had moeite om stabiel te draaien en toch weerhoudt dit de studio er niet van om alvast vooruit te kijken. Op de website van de studio is te lezen dat ze op zoek zijn naar een senior programmer. Nu is dit nieuws op zichzelf niet echt verrassend, zo ook niet dat het een open-wereld / sandbox multiplayer titel betreft. Ook een technical director zal aan dit project komen te werken, waarbij we lezen dat het gaat om een game die niet alleen op de current-gen moet verschijnen, maar ook op een nieuwe generatie spelcomputers.



Weet de studio al meer over de toekomstplannen van Sony en Microsoft of nemen ze simpelweg een voorschot op wat komen gaat? Tweeten



