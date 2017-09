Hidden Dragon Legend NBA Live 18 NBA 2K18 Pokkén Tournament DX Nieuws: Staking stemacteurs is ten einde

Door Rene Groen op 26-09-2017 om 17:05 Bron: Xbox Achievements Na bijna een jaar gestaakt te hebben is er goed nieuws, de staking van de SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio) is eindelijk ten einde!

quote: “The bonus payments we have now are significantly larger now than what we had 11 months ago. And the existence of additional payments beyond your session fee is in the video game world for good, both in our high-budget and independent promulgated agreements,” said Keythe Farley, chair of the SAG-AFTRA Interactive Negotiating Committee. “Those are the victories that this strike has brought us.”

De staking had onder andere zijn invloed op de ontwikkeling van De staking begon vorig jaar oktober toen veel stemacteurs opstonden tegen elf grote bedrijven, waaronder Activision, Electronic Arts en WB Games. Nu, bijna een jaar later, zullen veel van deze stemacteurs een bonusbetaling krijgen voor de projecten waar ze aan hebben gewerkt.De staking had onder andere zijn invloed op de ontwikkeling van Life is Strange: Before the Storm . Stemactrice Ashly Burch keerde niet terug in haar role van Chloe, in plaats daarvan nam Rhinna DeVries de stem over. Tweeten



Andere berichten over Nieuws - Misc [25-08-2017] Final Fantasy XV krijgt Assassin's Creed content [13-08-2017] Swery65 komt met nieuwe game [11-08-2017] Launchtrailer Phantom Trigger [15-06-2017] [E3] Meerdere Walking Dead VR-titels in de maak [17-05-2017] Stemacteur Solidus Snake overleden [10-03-2017] Card Battler Faeria nu verkrijgbaar [25-02-2017] Pro Wrestling serie lijkt terug te keren [17-02-2017] Ontwikkelaars steunen Switch niet? [31-01-2017] Tony Hawk werkt aan nieuwe game [15-05-2016] Geoff Keighley komt met Kids Games Awards [17-04-2016] Gamestop COO hint naar nieuwe console [09-04-2016] Stardew Valley mogelijk naar consoles [19-02-2016] Kojima: 'Ik werk op tijd en binnen budget' [06-01-2016] Kojima in AIAS Hall of Fame [18-12-2015] Serious Request 2015 met game-veiling [24-11-2015] TIME benoemt beste spellen van 2015 [07-11-2015] Swery65 heeft hypoglykemie en neemt rust [02-11-2015] Stemactrice Miyu Matsuki (38) overleden [22-08-2015] Game-toernooi Game On aangekondigd [16-08-2015] Del Toro is klaar met het maken van games [27-07-2015] China heft consoleverbod op [25-07-2015] Nieuwe samenwerking Kojima en del Toro [17-06-2015] [E3] Prey ontwikkelaar met nieuw project [13-06-2015] Google komt met YouTube Gaming [09-06-2015] Frozen game voor PC en consoles? [23-05-2015] LizardSquad lid kon geen meisje krijgen [29-04-2015] Endemol en Blammo werken samen voor eSports [29-04-2015] ESPN host heeft het niet op eSports [26-03-2015] Man at Arms maakt Hylian Shield na [23-03-2015] LEGO Dimensions brengt speelgoed tot leven? 17:11 Avalanche kijkt naar current én next-gen

17:01 Achievements Forza Motorsport 7 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum