Nieuws: Gundam Versus met DLC beelden

Door Joni Philips op 15-09-2017 om 05:20 Bron: Siliconera Terwijl animatiestudio Sunrise volop Gundam animatieseries produceert, zorgt moederbedrijf Bandai Namco voor de bijbehorende games. Het bedrijf werkt nu aan de PlayStation 4 vechtgame Gundam Versus, ter ere van de vijftiende verjaardag van de Gundam Versus serie. De game komt op 29 september naar Europa.



