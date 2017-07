Nieuws: Articuno verdwijnt maandag

Door Joni Philips op 27-07-2017 om 05:33 Bron: Nintendo Life Ontwikkelstudio Niantic werkt momenteel voor The Pokémon Company aan de smartphonegame Pokémon GO. Het gaat om een mobiele game waarin spelers de wereld afspeuren op zoek naar Pokémon om deze te vangen en te trainen in de hoop zo'n betere trainer te worden. Niantic introduceerde recentelijk twee legendarische Pokémon die spelers tot het uiterste dwingen om hen te vangen. En dat vangen doe je best maar snel, toch als je jacht maakt op Articuno. Deze wordt op 31 juli namelijk uit rotatie genomen, en vervangen door Moltres. Deze zal beschikbaar zijn tot 7 augustus, wanneer Zapdos komt tot 14 augustus. Daarna verdwijnen deze drie legendarische vogels schijnbaar weer van het toneel. Er werd geen datum gegeven voor Lugia. Tweeten



