Nieuws: Sony met Monkey King: Hero Is Back

Door Joni Philips op 27-07-2017 om 05:34 Bron: Siliconera Ontwikkelhuizen Sony Interactive Entertainment Japan Asia, Hexa Drive en Oasis Games werken momenteel samen aan de actiegame Monkey King: Hero Is Back voor PlayStation 4. De game op basis van de Chinese animatiefilm Monkey King: Hero Is Back laat spelers in de huid kruipen van de Monkey King of Jiang Lieur om monsters te verslaan. Tweeten



