Street Fighter EX maker met nieuwe fighter

Ontwikkelaar Arika is bekend van de Street Fighter EX serie en kondigt vandaag aan met een nieuw vechtspel te komen voor de PlayStation 4. Een officiële titel is er nog niet, maar vooralsnog is de codenaam Arika EX.

















Het spel is in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en onder de karakters zien we oudgedienden van de Street Fighter EX serie, waardoor het zomaar mogelijk is dat het om een nieuwe uitgave in deze franchise gaat. Aan het einde van dit jaar staat er een beta gepland, waarna de game volgend jaar wereldwijd tegelijkertijd zal worden uitgebracht.