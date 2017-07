Nieuws: Blazblue Cross Tag Battle aangekondigd

Door Rene Groen op 17-07-2017 om 16:27 Ontwikkelaar Arc System Works heeft afgelopen weekend een nieuwe game in de Blazblue titel aangekondigd, namelijk Blazblue Cross Tag Battle. Het spel komt volgend jaar naar de PlayStation 4 en bevat naast Blazblue vechters ook personages uit RWBY, Under Night In-Birth en Persona, waaronder ook Persona 4's protagonist Yu Narukam. Tweeten



