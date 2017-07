Tijdens Nintendo’s E3 persconferentie werd plots een nieuwe Yoshi titel aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game moet in 2018 uitkomen, maar heeft voorlopig nog geen definitieve titel. Dit weerhield Nintendo echter niet al een uitgebreide demonstratie te geven van de game. Vanuit het gemak van een bioscoopstoel keek ik toe hoe een medewerker van Nintendo twee kanten van deze nieuwe Yoshi game liet zien. Naast het ontbreken van een titel, ontbreekt ook nog elke informatie over het plot. Duidelijk is in ieder geval dat een stoffen versie van Yoshi de hoofdrol speelt in een geheel geknutselde spelwereld. Denk terug aan hoe jezelf op de basisschool nog knipte en plakte, dan heb je namelijk een idee hoe de spelwereld in Yoshi eruit ziet. De boomstronken zijn bijvoorbeeld niets meer dan bruin geschilderde toiletrollen en het waaiende gras is een geknipt strookje groen papier. Het resultaat is een simpele, vriendelijk ogende platformtitel die zichzelf bewust is van de materialen waarmee het is gebouwd. Als Yoshi kun je namelijk de eieren die je verzamelt – door Shy Guy’s te eten en tegen bepaalde blokken te springen – gebruiken om elementen in de spelomgeving omver te werpen. Zo kun je onder andere verstopte munten en verzamelitems vinden, welke uiteraard resulteren in een hogere score. Zodoende speel je van links naar rechts een level door, hetgeen natuurlijk niet uitzonderlijk is.







Wat wel uitzonderlijk is, is dat je het level ook van de andere kant kan benaderen. Vanuit de zogenaamde ‘flipside’ speel je het level vanuit het tegenoverliggende perspectief zodat je nu van rechts naar links speelt. Al die fijn geknutselde objecten zie je met deze speelwijze dan ook van de achterkant. Dat groen geverfde stukje gras was alleen aan de voorkant groen, aan de achterkant pronken bijvoorbeeld nog vervaagde krantenkoppen. Die heuvel die je opliep? Die is gemaakt van een pak melk afkomstig uit Moo Moo Meadows. Zo waren er door het gehele level vernuftige slimmigheidjes verstopt die je in eerste instantie niet zou opmerken. Vanuit dit perspectief krijg je een heel ander blik op het level en kun je locaties bereiken, waarvan je eerst niet kon bedenken dat dit überhaupt mogelijk was. Het is een slimme manier om de platformgameplay in de Yoshi-serie te innoveren. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om tijdens een speelsessie van perspectief te wisselen, waardoor je echt gebonden bent om de voorkant en achterkant afzonderlijk door te spelen om alles in de levels te ontdekken.



Mijn eerste indruk van deze nieuwe Yoshi titel is zeker positief. Niet alleen omdat het een Nintendo titel betreft, waarvan de kwaliteit meestal wel in orde is, maar ook omdat het kunnen spelen van de flipside werkelijk iets toevoegt aan de gameplay. Leuk is ook dat het spel volledig in coöperatieve modus te spelen zal zijn, zodat de Switch weer een nieuw familievriendelijk avontuur aan zijn catalogus kan toevoegen. Met een vage 2018 releasedatum hoeven we Yoshi echter nog niet snel te verwachten, maar het is alvast wel een titel om in de gaten te houden.