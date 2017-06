The Town of Light Skull and Bones Perception DiRT 4 Nieuws: [E3] Sony legt cross-play standpunt uit

Door Rene Groen op 14-06-2017 om 09:37 Bron: Eurogamer Nintendo had gisteren enkele mooie aankondigingen voor ons klaar staan, waaronder de komst van Rocket League naar de Nintendo Switch. Een game die we ook nog eens tegen PC en Xbox One gamers kunnen spelen, maar niet tegen PlayStation 4 bezitters. Waarom dit is legt Sony ons vandaag uit.



Minecraft woordvoerder Aubrey Norris liet zich al ontvallen dat ze dit graag anders zou zien, een uitspraak die ze deed middels onderstaande Tweet.

We would love to have PlayStation players along with the unified Minecraft, hope that we can. https://t.co/hRGPG8Aj8a — Aubrey @ E3 (@Chupacaubrey) 11 juni 2017

Eurogamer besloot de kwestie neer te leggen bij Sony's Jim Ryan en hij geeft aan hoe zij in de gehele kwestie staan:

quote: “It’s certainly not a profound philosophical stance we have against this. We’ve done it in the past. We’re always open to conversations with any developer or publisher who wants to talk about it. Unfortunately it’s a commercial discussion between ourselves and other stakeholders, and I’m not going to get into the detail of that on this particular instance. And I can see your eyes rolling.”

Het is een reactie die bij velen meer vragen dan antwoorden op zal roepen, en als Eurogamer hem hierop wijst vervolgt hij:

quote: “Yeah. We’ve got to be mindful of our responsibility to our install base. Minecraft – the demographic playing that, you know as well as I do, it’s all ages but it’s also very young. We have a contract with the people who go online with us, that we look after them and they are within the PlayStation curated universe. Exposing what in many cases are children to external influences we have no ability to manage or look after, it’s something we have to think about very carefully.”

Anders gezegd: Sony is bang dat jongere gamers niet beschermd worden binnen de regels die Sony heeft opgesteld. Tegelijkertijd geeft Ryan aan dat ze altijd open staan voor discussies over dit onderwerp, maar dat deze gesprekken momenteel niet gaande zijn. Rocket League is niet de eerste titel waarin Sony geen cross-play ondersteunt, dit was namelijk ook het geval bij Minecraft. In deze gamen kunnen Nintendo Switch, Xbox One, PC, Virtual Reality en Mobile gamers met en tegen elkaar spelen maar PlayStation 4 gamers vallen uit de boot.Minecraft woordvoerder Aubrey Norris liet zich al ontvallen dat ze dit graag anders zou zien, een uitspraak die ze deed middels onderstaande Tweet.Eurogamer besloot de kwestie neer te leggen bij Sony's Jim Ryan en hij geeft aan hoe zij in de gehele kwestie staan:Het is een reactie die bij velen meer vragen dan antwoorden op zal roepen, en als Eurogamer hem hierop wijst vervolgt hij:Anders gezegd: Sony is bang dat jongere gamers niet beschermd worden binnen de regels die Sony heeft opgesteld. Tegelijkertijd geeft Ryan aan dat ze altijd open staan voor discussies over dit onderwerp, maar dat deze gesprekken momenteel niet gaande zijn. Tweeten



09:30 [E3] Gameplay Dissidia: Final Fantasy NT Reacties (1) Pagina: 1 Gast (62.140.132.xxx) op 14-06-2017 om 09:49 Wat een onzin antwoord. Ze willen het zelf gewoon niet en verhullen het met een argument wat nergens op slaat. Zelfde als grote bedrijven dingen duurder maken en dan zeggen dat het is omdat nu ineens "duurzaam" is. Dit vind ik toch wel minder van Sony en ze snijden zichzelf hiermee in de vingers.

Pagina: 1

