Nieuws: Comcept gaat samenwerken met Level 5

Door Joni Philips op 13-06-2017 om 18:35 Bron: NeoGAF Nadat Keji Inafune Capcom verliet, richtte hij zijn eigen studio op. De studio kreeg de naam Comcept en werkte onder meer aan Soul Sacrifice, Mighty No. 9 en Yaiba: Ninja Gaiden Z, vaak in samenwerking met andere studio's en uitgevers. Men werkte zo onder andere samen met Level 5 voor Guild02 – Bugs vs. Tanks. Het was niet meteen hun meest succesvolle game, het was één derde van een compilatie die enkel digitaal beschikbaar is, maar het maakte wel een speciale indruk op Comcept en Level 5. Zo speciaal dat Inafune samen met zijn staff de overstap maakt naar Level 5 voor de oprichting van Level 5 Comcept. Hun eerste game wordt de 2018 smartphone game Dragon Colonies. Het oude Comcept blijft ondertussen verder werken aan Red Ash, maar zal daarna sluiten. Tweeten



