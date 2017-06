The Town of Light Skull and Bones Perception DiRT 4 Nieuws: [E3] Breath of The Wild DLC met details

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 18:29 Bron: Gamed Bij de release van The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd er ook een season pass aangekondigd. Deze zou twee DLC pakketten gaan bevatten, waarvan er ondertussen al één onthult is. Tijdens de Nintendo E3 Direct van zojuist is er meer bekend gemaakt over dit pakket en het tweede pakket dat dit najaar zal verschijnen.



Tevens heeft Nintendo aangekondigd vier nieuwe Amiibo's uit te brengen. Deze zijn gebaseerd op de vier helden uit Breath of the Wild, waardoor je straks Mipha, Daruk, Urbosa en Revali.



Begin mei werd door Nintendo het eerste downloadbare pakket voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild onhuld . Deze zal 'The Master Trials' gaan heten en op 30 juni aanstaande verschijnen en schittert hieronder in een nieuwe trailer. Dit najaar zal tevens een tweede pakket verschijnen, genaamd 'The Champions' Ballad'. Verder is hier nog niets bekend over, maar duidelijk is dat de vier helden een grote rol in dit pakket gaan spelen.Tevens heeft Nintendo aangekondigd vier nieuwe Amiibo's uit te brengen. Deze zijn gebaseerd op de vier helden uit Breath of the Wild, waardoor je straks Mipha, Daruk, Urbosa en Revali. Tweeten



