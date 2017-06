Nieuws: Nieuwe Ever Oasis footage

Door Joni Philips op 12-06-2017 om 13:50 Bron: Nintendo-Everything Secret of Mana regisseur Koichi Ishii werkt momenteel samen met ontwikkelstudio Grezzo en Nintendo voor Ever Oasis, een Nintendo 3DS Role Playing Game met real-time combat. De game start met avonturier Tethu die onderweg vele medemaats ontmoet. Tweeten



