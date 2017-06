Perception DiRT 4 Tokyo 42 Tekken 7 Nieuws: [E3] Lijst van Xbox One X Enhanced titels

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 14:00 Bij de persconferentie van Microsoft ging veel aandacht uit naar de Xbox One X. De console moet een ware 4K monsterbak gaan worden voor zowel nieuwe titels als games die reeds eerder zijn verschenen.

- Ark: Survival Evolved

- Assassin's Creed: Origins

- Astroneer

- Chess Ultra

- Crackdown 3

- Dead Rising 4

- Dishonored 2

- DOOM

- Dragon Ball Fighter Z

- Everspace

- Fallout 4

- Farming Simulator 17

- Final Fantasy XV

- For Honor

- Forza Horizon 3

- Forza Motorsport 7

- Gears of War 4

- Halo Wars 2

- Hitman

- Homefront: The Revolution

- Inustice 2

- Killer Instinct

- Mantis Burn Racing

- Metro Exodus

- Middle-earth: Shadow of War

- Minecraft

- Outlast 2

- Paladins

- Portal Knights

- Resident Evil

- RiME

- Rocket League

- Sea of Thieves

- Slime Rancher

- State of Decay 2

- Super Lucky's Tale

- SUPERHOT

- The Elder Scrolls Online

- The Elder Scrolls V: Skyrim - Remastered

- The Witcher 3

- Titanfall 2

- Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands

- Warhammer: End Times - Vermintide

- We Happy Few

Zowel bij digitale als retail games zal er een 'Xbox One Enhanced' logo worden gebruikt om duidelijk te maken dat spellen geoptimaliseerd zijn voor de Xbox One X. Hiernaast gebruiken ze aparte logo's voor 4K en HDR ondersteunde titels. Onderstaand kun je de complete lijst bekijken van titels die 4K ondersteuning krijgen. Sommige van deze games zijn al te spelen en de ontwikkelaar heeft de belofte gedaan dat ze met een gratis patch komen om het spel naar een hoger niveau te tillen:



