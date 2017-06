Nieuws: Dragon Ball Fighters aangekondigd

Door Rene Groen op 09-06-2017 om 16:17 Bron: All Games Delta Bandai Namco heeft vandaag een nieuwe game aangekondigd in de vorm van Dragon Ball Fighters. Het betreft een 2.5D fighter voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One.



De eerste officiële beelden laten nog even op zich wachten, tot die tijd moeten we het doen met twee kleine plaatjes.



Het spel is in ontwikkeling bij Arc System Works, bekend van Guilty Gear en BlazBlue, en verschijnt begin volgend jaar. De gameplay is gebaseerd op drie-versus-drie gevechten en volgens producer Tomoko Hiroki is gekozen voor 2.5D omdat ze sommige dingen enkel in deze stijl kunnen realiseren.De eerste officiële beelden laten nog even op zich wachten, tot die tijd moeten we het doen met twee kleine plaatjes. Tweeten



