Nieuws: [E3] Geen nieuwe games bij Devolver

Door Rene Groen op 09-06-2017 om 16:10 Bron: Dual Shockers Vorige maand kondigde Devolver Digital aan dat ze bij de aankomende E3 voor het eerst met een eigen persconferentie komen. Direct werd gedacht dat hier nieuwe games aangekondigd zouden gaan worden, toch blijkt dit niet het geval te zijn.

The Devolver E3 Press Conference won’t have new game reveals (real talk) but it will have an appearance by @SUDA_51. https://t.co/8WkGs91xaJ pic.twitter.com/MlgxVM8VIg — Devolver Digital (@devolverdigital) 7 juni 2017

Bij de persconferentie krijgen we ongetwijfeld meer te zien van titels als Crossing Souls, APE OUT, RUINER, Minit, Eitr, The Talos Principle 2, Serious Sam 4, Absolver en het recentelijk aangekondigde The Swords of Ditto. Devolver Digital heeft verder aangegeven dat uitgevers als Raw Fury, Adult Swim Games en SEGA aanwezig zijn met exclusieve gameplaybeelden. In een Tweet laten ze weten dat de persconferentie niet gebruikt zal worden om nieuwe titels te tonen, wel is Coichi Suda, aka SUDA51, aanwezig.Bij de persconferentie krijgen we ongetwijfeld meer te zien van titels als Crossing Souls, APE OUT, RUINER, Minit, Eitr, The Talos Principle 2, Serious Sam 4, Absolver en het recentelijk aangekondigde The Swords of Ditto. Devolver Digital heeft verder aangegeven dat uitgevers als Raw Fury, Adult Swim Games en SEGA aanwezig zijn met exclusieve gameplaybeelden. Tweeten



Titel: Electronic Entertainment Expo Type: Event Releasedatum: Niet Ontwikkelaar: ESA Uitgever: ESA Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum