Alan Wake verdwijnt van Steam en Xbox

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 08:05 Bron: Dual Shockers Ontwikkelaar Remedy bracht in 2010 hun titel Alan Wake op de markt en dus zijn er al een aantal jaren verstreken waarin je de game had kunnen spelen. Heb je dit echter nog niet gedaan (en dat raden we wel aan!), dan moet je er snel bij zijn.



Om de digitale verwijdering te compenseren heeft Remedy de 'Alan Wake Sunset Sale' op Steam, waardoor de game negentig procent korting heeft gekregen. Ook Alan Wake's American Nightmare ontvangt deze korting, echter zal deze game niet verwijderd worden.



Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0 — Remedy Entertainment (@remedygames) 12 mei 2017 De Ontwikkelaar heeft via Twitter aangegeven dat de game na 15 mei niet langer te downloaden zal zijn op zowel Steam als Xbox Marketplace. Dit alles heeft te maken met muzieklicenties die na deze datum komen te vervallen. Wanneer je het spel voor deze datum hebt gedownload kun je het gewoon blijven spelen en opnieuw downloaden na verwijdering en ook de fysieke uitgave blijft gewoon speelbaar.Om de digitale verwijdering te compenseren heeft Remedy de 'Alan Wake Sunset Sale' op Steam, waardoor de game negentig procent korting heeft gekregen. Ook Alan Wake's American Nightmare ontvangt deze korting, echter zal deze game niet verwijderd worden. Tweeten



Titel: Alan Wake Type: Game Releasedatum: 14-05-2010 Ontwikkelaar: Remedy Entertainment Uitgever: Microsoft Media:















