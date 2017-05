Zheros & Zheros: The Forgotten Land Dragon Quest Heroes II Dreamfall Chapters World to the West Nieuws: Marvel heeft meer onaangekondigde titels

Door Rene Groen op 10-05-2017 om 10:06 Bron: Gamespot Het Marvel universum werd groots middels de comics, maar diens populariteit vergrootte zich als een inktvlek naar films, series en games. Op dit laatste vlak hebben we al enkele mooie aankondigingen gezien en ook voor de toekomst staat ons nog genoeg te wachten.



De grote man achter games en innovatie heeft tegenover Gamespot aangegeven dat het bedrijf nog meer onaangekondigde projecten in ontwikkeling heeft. Het zijn titels die zullen verschijnen op de consoles, mobile en zelfs VR/AR. Ong voegt eraan toe dat Marvel Games één van de steunpilaren is voor Marvel en dat ze het ook zullen gebruiken om nieuwe verhalen binnen het universum te vertellen. In een uitleg geeft hij aan:

quote: “You know, Spider-Man’s costume in the [2017 Spider-Man] game, for instance, is original, right? It’s neither the theatrical costume nor is it from the comic books. The white spider design is totally original. We’ve come a long way.”

Volgens Ong werkt Marvel samen met de ontwikkelaars, zo zijn ze medewerker én curator die uitkiezen welke IP's van een game worden voorzien en aan welke studio's deze worden uitbesteed. Het bedrijf heeft veel van haar rechten uitgeleend aan third-party studio's, waardoor we uit mogen kijken naar Marvel vs. Capcom Infinite, een Spider-Man titel van Insomniac en een project rondom The Avengers bij Square-Enix. Deze games hebben hun eigen bestaansrecht en zijn niet gemaakt om films of TV-series te promoten en deze trend zal ook in de toekomst worden doorgezet, aldus Marvel's Jay Ong.De grote man achter games en innovatie heeft tegenover Gamespot aangegeven dat het bedrijf nog meer onaangekondigde projecten in ontwikkeling heeft. Het zijn titels die zullen verschijnen op de consoles, mobile en zelfs VR/AR. Ong voegt eraan toe dat Marvel Games één van de steunpilaren is voor Marvel en dat ze het ook zullen gebruiken om nieuwe verhalen binnen het universum te vertellen. In een uitleg geeft hij aan:Volgens Ong werkt Marvel samen met de ontwikkelaars, zo zijn ze medewerker én curator die uitkiezen welke IP's van een game worden voorzien en aan welke studio's deze worden uitbesteed. Tweeten



