Nieuws: ELEX met in-game beelden

Door Rene Groen op 07-05-2017 om 09:30 De Duitse studio Piranha Bytes komt in het derde kwartaal met ELEX. Het betreft een actie-RPG in een open wereld voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One en om een beter beeld te vormen van de game is er een nieuwe trailer uitgebracht. Tweeten



