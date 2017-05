Mario Kart 8 Deluxe Puyo Puyo Tetris Packshot Sunday - Deel 204 Gamed Gamekalender Mei 2017 Review: Mario Kart 8 Deluxe

Door Stefan van B op 07-05-2017 om 09:36 Bron: Gamed Het is nog net geen drie jaar geleden dat Nintendo Mario Kart 8 uitbracht op de Nintendo Wii U. Dit achtste deel van één van Nintendo’s meest succesvolle franchises werd destijds met veel enthousiasme ontvangen. In de vorm van Mario Kart 8 Deluxe is de game nu ook uitgebracht op de Nintendo Switch. Heeft deze heruitgave genoeg om het lijf om ook na al die jaren nog steeds onze aandacht waard te zijn?





De grote verandering in Mario Kart 8 Deluxe ten opzichte van het origineel is de gevechtsmodus. Op de Wii U vonden gevechten plaats op de racetracks zelf, wat op weinig enthousiasme kon rekenen van gamers. In Deluxe is deze modus compleet overhoop gehaald. Er zijn acht verschillende arena’s en vijf verschillende modi om zowel in split-screen als online mee los te gaan. In het klassieke Ballongevecht probeer je de ballonnen van tegenstanders kapot te krijgen of te stelen terwijl je je eigen ballonnen beschermt. In Boevenjacht werk je in teams samen. Het blauwe team probeert hierin alle rode teamleden op te pakken door ze met hun Piranha-plants te bijten en de rode teamleden proberen zo lang mogelijk te ontkomen en wanneer nodig hun teamleden te bevrijden. In Bob-omb-bende probeer je zoveel mogelijk tegenstanders te raken met een bom terwijl je oppast niet zelf geraakt te worden. In muntengevecht strijd je om zoveel mogelijk munten op te pikken en in Zonnestrijd moet je zo lang mogelijk de zon vasthouden om punten te scoren. Het zijn allen vermakelijke spelmodi die niet te veel tijd in beslag nemen en onderling voor genoeg afwisseling zorgen in speelstijl om je aandacht erbij te houden.



De gevechtsmodus is niet het enige wat anders is. Zo zijn er enkele nieuwe racers om mee te spelen, waarmee er nu in totaal 42 karakters zijn. Deze zijn van begin af aan direct speelbaar. Persoonlijk had ik echter liever gezien dat enkele karakters verborgen bleven totdat je deze middels uitdagingen vrij speelt. Nu zijn er enkel onderdelen voor je voertuig vrij te spelen door het arbitrair verzamelen van munten tijdens races en gevechten. Aan de andere kant kan er moeilijk geklaagd worden dat er extra content beschikbaar is, maar graag had ik hier toch wat extra moeite voor gedaan. Die extra uitdaging is gelukkig wel te vinden in de nieuwe 200cc modus. Deze waanzinnig snelle modus kunnen gevorderde Mario Kart spelers zeker gebruiken en misstaat daarom niet in deze Deluxe editie. Andere nieuwigheden zijn de mogelijkheid om nu twee items te dragen tijdens races en gevechten, twee nieuwe items om af te vuren en een Smart Steering mode, waarmee je niet langer uit de bocht hoeft te vliegen.





Op de Nintendo Switch komt de game goed tot zijn recht. De game draait in zowel docked- als handheld-modus op een soepele 60 beelden per seconden en daar heb ik nog geen dipje in kunnen bespeuren. De game ziet er dankzij Nintendo’s tijdloze stijl ook nog steeds fantastisch uit. Wel kan het opvallen dat enkele texturen niet geheel scherp zijn wanneer je stilstaat, maar als een race eenmaal is gestart valt dit niet meer op. Er zijn ook meerdere speelmanieren om Mario Kart te besturen. Twee Joy-Con in de hand heeft mijn voorkeur, maar ook één gekantelde Joy-Con functioneert prima. De bewegingsbesturing is voor liefhebbers ook een optie. Met enige oefening lukte het me zelfs op deze manier om in enkele 150cc races een eerste plaats te behalen. Vooral tijdens het driften zul je veel genoegen halen uit deze speelse besturing. De online-functies werken op de Switch naar behoren, ondanks dat ze wel erg simpel zijn. Zo is er bijvoorbeeld geen voice-chat en zijn communicatiemogelijkheden minimaal. Desondanks is het een stuk leuker om de gevechtsmodus online te spelen dan offline en met een verbruik van ongeveer 200MB per uur kun je wanneer er geen Wi-Fi in de buurt is zelfs je mobiele data nog inzetten.



Het is lastig te zeggen waar Nintendo nog verbeteringen zou kunnen doorvoeren aan deze titel. Mario Kart 8 was vrijwel perfect en waar er nog aanpassingen nodig waren – zoals in de gevechtsmodus – zijn deze gedaan. Een kritiekpunt is nog wel dat je de wijze van besturing, bijvoorbeeld met of zonder beweginsgevoelighed, enkel in-game kan aanpassen. Online is dit totaal niet handig, omdat je de game hiervoor moet pauzeren en daarmee direct op een achterstand raakt. Daarnaast zijn er nog wel wat kleine persoonlijke wensen. Zo had ik graag de mogelijkheid gezien tot het maken van GIF-afbeeldingen van de meest doldwaze racemomenten en de mogelijkheid tot het overslaan van de credits die plots over mijn scherm rolden. Het zijn echter geen gamebrekende aspecten. De Mario Kart formule schittert in deze Deluxe editie als nooit te voren en is dan ook een game die in geen enkele Switch-collectie mag ontbreken. Op bovenstaande vraag kan enkel positief geantwoord worden. Mario Kart 8 Deluxe is de viering van vijfentwintig jaar kartplezier. Drie jaar terug behandelde René al alle details in zijn review die op enkele aanpassingen na, zoals de inhoud van de gevechtsmodus en de GamePad besturing, nog steeds van toepassing zijn. Mario Kart 8 was destijds al een fantastische game en is dat nu nog steeds. Daar komt bovenop dat alle downloadbare content die voor de Wii U editie is uitgegeven is inbegrepen in de Deluxe editie. Hiermee bevat de game in totaal 48 racetracks verspreidt over 12 cups. Naast een flink aantal nieuwe racetracks zijn er ook remakes van oude geliefden. Aan Rainbow Road op de Nintendo 64 koester ik bijvoorbeeld nog altijd warme herinneringen. Om deze nu opnieuw te kunnen racen is werkelijk fantastisch. De keuze om deze echter maar één ronde te laten duren is helaas wat jammer, maar dat mag de pret niet drukken. Zowel toegankelijk als uitdagend is dit een titel waar iedereen mee overweg kan en ook iedereen graag mee aan de slag gaat. Tweeten



