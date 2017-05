Nieuws: Gameplaytrailer Reservoir Dogs: Bloody Days

De isometrische shooter Reservoir Dogs: Bloody Days van ontwikkelaar Big Star Games haalt zijn inspiratie uit Quentin Tarantino's succesvolle film uit 1992. In deze bloederige titel is het de bedoeling dat je niet opnieuw begint als iets misgaat, maar de tijd terugdraait om zo een betere tactiek toe te passen. In onderstaande gameplaytrailer komt bovenstaand aspect dan ook duidelijk naar voren.



