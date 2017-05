Nieuws: Launchtrailer Stromdorf DLC Warhammer: End Times

Door Stefan van B op 05-05-2017 om 10:50 Bron: DualShockers Warhammer: The End Times - Vermintide heeft gisteren het Stromdorf DLC pakket mogen ontvangen. Deze DLC zal twee nieuwe speelkaarten, een nieuw wapen en vijf nieuwe achievements bevatten. Hieronder de launchtrailer van dit pakket dat verkrijgbaar is voor een prijs van €6,99. Tweeten



