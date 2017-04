Nieuws: Bahamut beelden uit Dissidia: Final Fantasy

Door Joni Philips op 20-04-2017 om 14:09 Bron: Gematsu Square Enix ontwikkelde met Dissidia: Final Fantasy en Dissidia 012: Duodecim Final Fantasy twee interessante Final Fantasy vechtgames voor PlayStation Portable. Het bedrijf werkt nu samen met Team Ninja aan een derde editie voor de arcadehallen dat ook naar consoles komt met de PlayStation 4 als grootste kanshebber. Het spel bevat nu onder andere Y’Shtola uit Final Fantasy XIV en Ramza uit Final Fantasy Tactics. Tweeten



