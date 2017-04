Packshot Sunday - Deel 203 NieR: Automata The Inner World Gamed Gamekalender April 2017 Nieuws: Marvel: 'Spider-Man verschijnt in 2017'

Door Rene Groen op 03-04-2017 om 13:03 Bron: VG247 Ontwikkelaar Insomniac Games kondigde bij de E3 van 2016 hun nieuwe project aan. Het betreft een oude bekende, superheld Spider-Man zal namelijk naar de PlayStation 4 slingeren. Hoewel de studio zelf nog geen releasedatum aan hun game verbonden heeft zegt Ryan Penagos, Vice President & Executive Editor van Marvel Digital Media, dit al wel te weten. In een livestream van Reddit gebruiker GamingSince95 laat hij weten: “There’s even more on the horizon [from Marvel Games] for 2017, like Spider-Man coming to PlayStati0n 4 and Marvel vs. Capcom: Infinite coming to Xbox One, PS4, windows, PC.”



Insomniac Games heeft zelf nog geen reactie gegeven op de mogelijk vroegtijdige bekendmaking en dus kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat het spel daadwerkelijk dit jaar verschijnt.

