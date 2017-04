Packshot Sunday - Deel 203 Het beste van 1 April 2017 World of Goo New Frontier Days: Founding Pioneers Nieuws: Agents of Mayhem verschijnt in augustus

Door Rene Groen op 03-04-2017 om 12:54 Ontwikkelaar Volition kennen we van de Saints Row serie en met Agents of Mayhem trekken ze deze visuele stijl door in een geheel nieuwe game. Middels een nieuwe trailer stellen ze het spel nogmaals aan ons voor en we weten nu ook wanneer we de game mogen verwachten.



Deze elite-eenheid is voorzien van gekke wapens en werken onder het toeziend oog van Persephone Brimstone, een ex-LEGION luitenant, en zijn vrouw Friday. Hun doel is om LEGION neer te halen, inclusief diens mysterieuze leider The Morningstar.



Het ontdekken van de stad Seoul doen we met een team van drie agenten waar je ieder moment tussen kunt wisselen. Ieder van het drietal heeft zijn eigen uitstraling, gevoel voor humor, wapens en kwaliteiten. De drie agenten zijn de mini-gun dragende, bier-drinkende en grofgebekte Daisy, de immunoloog met futuristische boog en energiepijlen bezittende Rama en de psychotische voetbalhooligan Red Card. Het zijn slechts drie van de voorbeelden, als speler kunnen we namelijk wisselen tussen maar liefst twaalf unieke agenten. Variërend van een mooie jongen en Hollywoodster tot een luchtpiraat.



Agents of Mayhem draait om de singleplayer en is een third-person action game binnen een open wereld. Het spel verschijnt voor de PC, Xbox One en PlayStation 4 en via



Agents of Mayhem is vanaf 18 augustus verkrijgbaar, drie dagen na de release in Europa. Het verhaal draait om Horror Night, een nacht waarin de wereld omgetoverd is tot een ruďne nadat de organisatie LEGION heeft huisgehouden. Helden zijn nodig om orde op zaken te stellen en dus komen de Agents of Mayhem in actie.Deze elite-eenheid is voorzien van gekke wapens en werken onder het toeziend oog van Persephone Brimstone, een ex-LEGION luitenant, en zijn vrouw Friday. Hun doel is om LEGION neer te halen, inclusief diens mysterieuze leider The Morningstar.Het ontdekken van de stad Seoul doen we met een team van drie agenten waar je ieder moment tussen kunt wisselen. Ieder van het drietal heeft zijn eigen uitstraling, gevoel voor humor, wapens en kwaliteiten. De drie agenten zijn de mini-gun dragende, bier-drinkende en grofgebekte Daisy, de immunoloog met futuristische boog en energiepijlen bezittende Rama en de psychotische voetbalhooligan Red Card. Het zijn slechts drie van de voorbeelden, als speler kunnen we namelijk wisselen tussen maar liefst twaalf unieke agenten. Variërend van een mooie jongen en Hollywoodster tot een luchtpiraat.Agents of Mayhem draait om de singleplayer en is een third-person action game binnen een open wereld. Het spel verschijnt voor de PC, Xbox One en PlayStation 4 en via Twitter heeft de ontwikkelaar aangegeven dat er geen plannen zijn voor een Nintendo Switch uitgave. Tweeten



Andere berichten over Agents of Mayhem [15-06-2016] [E3] Gameplaybeelden Agents of Mayhem [07-06-2016] [E3] Eerste screenshots Agents of Mayhem [06-06-2016] [E3] [Upd.] Volition met Agents of Mayhem 13:03 Marvel: 'Spider-Man verschijnt in 2017'

10:25 Mad Catz vraagt faillisement aan Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Agents of Mayhem Type: Game Releasedatum: 19-08-2017 Ontwikkelaar: Volition Uitgever: Deep Silver Media:







Meer media Artikelen Games Forum