Nieuws: Dolph Lundgren in World of Tanks reclame

Door Rene Groen op 29-03-2017 om 19:33 Wat doe je als Wargaming zijnde wanneer je een nieuwe browser extensie voor World of Tanks wil promoten? Dan schakel je Dolph Lundgren in!



In onderstaande video zien we zijn rol en de extensie zelf kun je hier downloaden voor Google Chrome en hier voor Opera. Tweeten



