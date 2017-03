Nieuws: Eerste gameplay van Surf World Series

Door Rene Groen op 29-03-2017 om 19:35 Vandaag heeft de Britse ontwikkelaar Climax Studios de eerste gameplay video vrijgegeven van Surf World Series voor de PC, Xbox One en PlayStation 4. In Surf World Series pakken spelers hun surfplank om zo pure arcade-stijl surfen te ervaren. Gigantische monstergolven kunnen op vijf legendarische surflocaties, verspreid over de hele wereld, bereden worden, waaronder de zonovergoten stranden van Hawaii en de ruige kust van Portugal. Spelers kunnen aan 45 verschillende single player uitdagingen meedoen, of het bijvoorbeeld online uit vechten tegen 15 andere spelers over 3 verschillende multiplayer modi. Tweeten



Andere berichten over Surf World Series [16-12-2016] Bedwing de golven in Surf World Series 19:38 Spelen met je krachten in Prey video

19:33 Dolph Lundgren in World of Tanks reclame Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Surf World Series Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Climax Uitgever: Vision Games Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum