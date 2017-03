Nieuws: Trailer Blue Reflection

Door Joni Philips op 05-03-2017 om 10:32 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Gust werkt momenteel aan de Role Playing Game Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions voor PlayStation 4 en PlayStation Vita. De game in het 'magical girl' genre draait rond enkele meisjes met magische krachten en hun plaats in de wereld. De game is voorlopig alleen voor Japan aangekondigd, maar lijkt ook onderweg naar het Westen. Tweeten



