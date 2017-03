Nieuws: Sine Mora keert terug

Door Joni Philips op 05-03-2017 om 10:32 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis THQ Nordic Games werkt momenteel aan een verbeterde versie van de horizontale side-scrolling shooter Sine Mora. De game van Grasshopper Manufacture en Digital Reality krijgt een fikse upgrade op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Buiten deze aankondiging liet THQ Nordic ook alvast weten dat de game deze zomer moet verschijnen. Wat de game verbetert ten opzichte van het origineel, zien we echter al volgende week. De game wordt speelbaar op PAX East 2017 dat loopt van 10 tot 12 maart. Tweeten



