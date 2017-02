Eerste trailer Middle-earth: Shadow of War

Gisteren konden we met dank aan de Amerikaanse winkelketen Target vroegtijdig melding maken van Middle-earth: Shadow of War. Uitgever Warner Bros. besluit niet langer te wachten en komt vandaag met de officiële aankondiging. Shadow of War is het vervolg op Middle-earth: Shadow of Mordor en in ontwikkeling bij Monolith Productions. Het betreft een origineel verhaal waarin Talion en Celebrimbor terugkeren. Ze moeten zich achter de vijandige linies begeven, een leger vormen en iedereen in Mordor tegen de duistere Lord Sauron keren.



In Middle-earth: Shadow of War bezitten de spelers een nieuwe krachtring en nemen ze het op tegen de dodelijkste vijanden, waaronder Sauron en zijn Nazgul, in een strijd om Midden-aarde. Dit actie-avonturenspel in een open wereld wordt tot leven gebracht dankzij de uitbreiding van het bekroonde Nemesis-systeem. De sterke individualisering uit het eerste spel wordt nu toegepast op de hele wereld, waar de omgevingen en personages geheel worden gevormd door de handelingen en beslissingen van de speler. Zo creëert elke speler zijn eigen, persoonlijke wereld. Middle-earth: Shadow of War speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings en is een vervolg op het originele verhaal van Middle-earth: Shadow of Mordor.



Middle-earth: Shadow of War is vanaf 24 augustus 2017 verkrijgbaar voor de Xbox One, Project Scorpio, Windows 10-PC, PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Middle-earth: Shadow of War zal verkrijgbaar zijn als Xbox Play Anywhere-titel. Hierdoor hoeven spelers slechts één digitale versie van de game aan te schaffen om het zowel op de Xbox One als op een Windows 10-PC te kunnen spelen. Spelers kunnen verdergaan waar ze zijn gebleven op een andere Xbox One of Windows 10-PC en alle opgeslagen data, speluitbreidingen en prestaties meenemen, zonder extra kosten.