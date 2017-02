Nieuws: Horizon: Zero Dawn in tweetal trailers

Door Rene Groen op 27-02-2017 om 15:35 Veel gamers tellen af naar Horizon: Zero Dawn en om het wachten nog moeilijker te maken zijn er een tweetal nieuwe video's van de game verschenen. De eerste gaat in op de Skills and Abilities en de tweede op de open wereld.

