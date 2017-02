Nieuws: Cars 3 game sowieso naar WiiU en Switch

Door Stefan van B op 25-02-2017 om 10:37 Bron: Nintendo Everything De studio achter de videogameversie van Toy Story 3 en de Disney Infinity-franchise Avalanche Software is dankzij Warner Brothers nieuw leven ingeblazen en verzorgt nu de ontwikkeling van een videogame gebaseerd op Cars 3. Vorige maand werd het bovenstaande al aangekondigd, maar het was nog onduidelijk op welke platformen de game zou gaan verschijnen. Dankzij een Braziliaanse classificatie van de game weten we nu echter dat Cars 3 sowieso zal verschijnen op de Nintendo WiiU en de Nintendo Switch. Of de game andere platformen gaat aandoen en wanneer deze zou moeten verschijnen is nog onbekend. Tweeten



Titel: Cars 3 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Avalanche Software Uitgever: Warner Bros. Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum