Door Stefan van B op 25-02-2017 om 10:27 Bron: PlayStation EU We hoeven niet lang meer te wachten op de release van Horizon: Zero Dawn. Guerilla's nieuwste IP - vol met robotdinosauriërs en post-moderne primitieve stammen - schittert daarom ook nu in een drie minuten durende, doch adembenemende launchtrailer. Nog niet genoeg Horizon gezien? Kijk de trailer dan nog eens of scroll door voor de 'Accolades'-trailer en meer gameplay.



10:19 For Honor Reacties (1) Pagina: 1 Gast (62.45.153.xxx) op 25-02-2017 om 10:43 wat een geweldige trailer zeg....



