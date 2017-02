Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Pinball FX 2 - Bethesda Pinball Tennis in the Face Ittle Dew 2 Nieuws: Pokémon Go introduceert Johto Pokémon en meer

Door Stefan van B op 15-02-2017 om 13:26 Bron: Gamed Het Pokémon Go Valentijnsevent loopt nog enkele uren door, maar dat heeft Niantic er niet van weerhouden een grootse aankondiging te doen met betrekking tot de game. Eind deze week kunnen we namelijk opnieuw massaal de wereld intrekken om nieuwe Pokémon te vangen uit de Johto-generatie! Meer dan tachtig nieuwe Pokémon afkomstig uit de games Pokémon Silver en Gold zullen onze wereld betreden. Dit zijn geheel nieuwe Pokémon alsook nieuwe evoluties van Pokémon uit de Red en Blue games. Daarnaast zijn er ook uitbreidingen gedaan aan de gameplay, waarbij Pokémon nu op nieuwe manieren kunnen reageren wanneer je ze probeert te vangen. Ook kun je middels een wiel op het scherm sneller selecteren welke Pokéball of item je wilt gaan gebruiken. Tevens zijn er nieuwe Berries, te weten de Nanab en Pinab Berries. Een Nanab Berry zal een Pokémon vertragen en makkelijker maken om te vangen en een Pinab Berry verdubbelt het aantal Candy dat je krijgt als je de Pokémon vangt. Ten slotte is er een grotere keuze aan kleding en items waar je jouw avatar mee kunt aankleden. Wanneer de update precies live gaat is nog niet bekend.



Tweeten



Andere berichten over Pokémon GO [09-02-2017] Een prettige Valentijn met roze Pokémon [24-12-2016] Pokémon GO viert de feestdagen met eieren [13-12-2016] Baby-Pokémon duiken op in Pokémon GO [07-12-2016] [Upd.] Meer Pokémon op komst in GO [01-12-2016] Nearby functie van Pokémon GO keert terug [24-11-2016] Ontdek Ditto in Pokémon GO! [22-11-2016] Niantic calibreert Pokémon GO Combat Power [08-11-2016] Nieuwe Pokémon op komst in Pokémon GO [04-11-2016] Niantic stelt Pokémon GO eieren bij [03-11-2016] Dagelijkse bonussen voor Pokémon GO [24-10-2016] Vier Halloween met Pokémon GO [19-10-2016] Geen Pokémon meer bij 50km/u of meer [14-10-2016] Gemakkelijker Pokémon vangen met Pokémon GO [07-10-2016] Nieuwe trainingsmethode voor Pokémon GO [04-10-2016] Pokémon GO stopt zelfmoorden [09-09-2016] Kijkduin wil minder Pokémon via advocaat [08-09-2016] Pokémon GO met Apple Watch support [03-09-2016] Neem je Buddy mee op stap in Pokémon GO [22-08-2016] Pokémon GO speler wil miljoen XP, krijgt ban [19-08-2016] Pokémon GO bant Belgische provider [10-08-2016] Nieuw tracking-systeem voor Pokémon GO [06-08-2016] Pokémon GO bevat stevige bug [27-07-2016] Pokémon GO met 75 miljoen [18-07-2016] 'Cheaten' voor juiste Eevee evolutie [17-07-2016] Pokémon GO nu ook bij ons verschenen [14-07-2016] De eieren van Pokémon GO [11-07-2016] Europese Pokémon Go launch komt eraan [09-07-2016] Pokémon GO komt later [08-07-2016] Launchtrailer Pokémon GO [07-07-2016] Nieuwe beelden Pokémon GO 05:19 [Upd.] Gerucht: Nintendo stopt nu al met Classic Mini? Reacties (1) Pagina: 1 Lawliet op 15-02-2017 om 13:32 [Niv: 338 / Exp: 16899] Mocht eens tijd worden, maar wacht nog steeds af op de PVP en ruil features.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Pokémon GO Type: Game Releasedatum: 17-07-2016 Ontwikkelaar: Niantic Uitgever: The Pokémon Company Media:















Meer media Artikelen Games Forum