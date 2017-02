Digimon World: Next Order Ghost Recon: Wildlands Packshot Sunday - Deel 201 Dragon War Dragon Cooler Nieuws: Gerucht: Nintendo stopt nu al met Classic Mini?

Door Redneckerz op 15-02-2017 om 05:19 Bron: NeoGAF Dat de NES Mini: Classic Edition een succes zou blijken is een understatement. Nintendo kan de vraag naar de kleine retroconsole met dertig ingebouwde titels die als twee druppels water op het origineel lijkt nauwelijks aan. En het lijkt erop dat ze de console nu al afdanken.



Althans, een gebruiker van NeoGAF welke werkt bij een Noorse retailer, Bergsala genaamd, welke van Nintendo heeft te horen gekregen dat zij nog tot april of mei NES Mini's geleverd zal krijgen en dat het dan over en uit is. Bergsala geeft echter niet aan of dit alleen voorbehouden is aan Noorwegen, of dat dit zal gelden voor de wereldwijde situatie. Nog even afwachten dus. Tweeten



Titel: Nintendo Classic Mini Type: Hardware Releasedatum: 11-11-2016 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:



