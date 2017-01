Tales of Berseria Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Nieuws: Geen Season Pass voor Mass Effect: Andromeda

Door Rene Groen op 08-01-2017 om 11:10 Bron: Dual Shockers Sinds deze week weten we dat Mass Effect Andromeda vanaf 23 maart verkrijgbaar is. Kijken we al verder vooruit dan weten we dat er in ieder geval geen Season Pass zal verschijnen.

@coldboy33 @masseffect Nope — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 7 januari 2017

In ander nieuws over de game is bekend gemaakt dat EA Access leden al eerder met het spel aan de slag kunnen gaan. Welke termijn het hier betreft is nog niet duidelijk en tevens is nog niet duidelijk of ditzelfde te noteren valt voor Origin Access. BioWare General Manager Aaryn Flynn geeft dit via Twitter aan, maar dit wil nog niet zeggen dat we geen downloadable content mogen verwachten.In ander nieuws over de game is bekend gemaakt dat EA Access leden al eerder met het spel aan de slag kunnen gaan. Welke termijn het hier betreft is nog niet duidelijk en tevens is nog niet duidelijk of ditzelfde te noteren valt voor Origin Access. Tweeten



Titel: Mass Effect: Andromeda Type: Game Releasedatum: 23-03-2017 Ontwikkelaar: BioWare Uitgever: Electronic Arts Media:















