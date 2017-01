Nieuws: Kojima speelt met Horizon: Zero Dawn LEGO

Door Rene Groen op 08-01-2017 om 11:06 Bron: Dual Shockers Wayne de Beer is een groot fan van het aankomende Horizon: Zero Dawn en besloot om deze reden een LEGO set te maken rondom het spel. Ook bij Guerilla Games ging dit niet onopgemerkt voorbij en Community Manager Jeroen Roding vroeg hem dan ook om instructies zodat de set bij de ontwikkelaar nagemaakt kon worden.



pic.twitter.com/uJ4ZEErht9 — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) 7 januari 2017

Completed pic.twitter.com/N0gSJ97G8S — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 7 januari 2017 De set heeft ook zijn weg naar Japan gevonden, getuige een Tweet van Hideo Kojima. De man gebruikt de Decima engine van de game voor zijn eigen Death Stranding en is blijkbaar ook niet vies van het spelen met LEGO. We zien een Tallneck machine die tegenover Godzilla geplaatst is en we kunnen enkel hopen dat de set ook voor de consument beschikbaar zal worden gesteld. Tweeten



