Nieuws: Pokkén Tournament met Empoleon gameplay

Door Joni Philips op 21-12-2016 om 12:25 The Pokémon Company lanceerde samen met Bandai Namco Pokkén Tournament, een vechtgame met Pokémon voor de Wii U en Arcade. Het spel zorgt ervoor dat gevaarlijke Pokémon als Machamp en Blaziken elkaar gaan bekampen, elk met hun eigen te gebruiken in de arcadeversie.



12:23 Reclamespot Dragon Quest VIII Reacties (2) Pagina: 1 Lawliet op 21-12-2016 om 14:03 [Niv: 336 / Exp: 16795] Pokkén Tournament op de Switch zou echt geweldig zijn met al deze extra pocketmonsters. Ja lokale multiplayer met 1 switch gaat niet lukken. Gelukkig is de Switch portable voor dit om met andere lokaal multiplayer te doen.

Gast (5.132.6.xxx) op 22-12-2016 om 09:56 Empoleon is awesome. Goede toevoeging.

